مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر بالجيش أن واشنطن قد تستغرق أسابيع أو عدة أشهر لاتخاذ قرار بتشكيل قوة دولية لقطاع غزة.





وقالت تلك المصادر إن القوة الدولية حال تشكيلها ستعمل من خلال معسكر داخل غزة وليس إسرائيل.