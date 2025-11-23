الاحتلال يستولي على أراض في طوباس وترمسعيا لتوسيع الاستيطان

كما تحدث مصدر عن قيام مستوطنين بتجريف أراض زراعية في بلدة ترمسعيا (شمال رام الله) لصالح الاستيطان.
