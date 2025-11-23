الاحتلال يستولي على أراض في طوباس وترمسعيا لتوسيع الاستيطان

11:58 ص

الوكيل الإخباري- أكدت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" أن سلطات الاحتلال استولت على 1042 دونما من أراضي طوباس بالأغوار لشق طريق استيطاني. اضافة اعلان





كما تحدث مصدر عن قيام مستوطنين بتجريف أراض زراعية في بلدة ترمسعيا (شمال رام الله) لصالح الاستيطان.