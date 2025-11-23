الإثنين 2025-11-24 03:23 ص
 

الاحتلال يستولي على أراض في طوباس وترمسعيا لتوسيع الاستيطان

ارشيفية
 
الأحد، 23-11-2025 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" أن سلطات الاحتلال استولت على 1042 دونما من أراضي طوباس بالأغوار لشق طريق استيطاني.اضافة اعلان


كما تحدث مصدر عن قيام مستوطنين بتجريف أراض زراعية في بلدة ترمسعيا (شمال رام الله) لصالح الاستيطان.
 
 
