الإثنين 2025-11-24 03:20 ص
 

توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
 
الأحد، 23-11-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري-    قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مسؤولين اثنين سابقين رئيس مجلس الادارة واحد أعضاء المجلس من شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار المساهمة العامة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة وهدر أموال الشركات المساهمة العامة .

حيث تجاوزت قيمة الأموال المهدورة 600 ألف دينار . 

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاها .

 
 
