توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن

الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مسؤولين اثنين سابقين رئيس مجلس الادارة واحد أعضاء المجلس من شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار المساهمة العامة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة وهدر أموال الشركات المساهمة العامة .

