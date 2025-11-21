بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري -تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1621) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة كما تم التعامل مع (92) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:38) دقيقة، و(78) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة. اضافة اعلان











