بيان صادر عن مديرية الأمن العام

السبت 2025-11-22 03:49 م
 

الجمعة، 21-11-2025 07:15 م
الوكيل الإخباري-تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1621) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة كما تم التعامل مع (92) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:38) دقيقة، و(78) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة.اضافة اعلان
 
 
