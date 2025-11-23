الملك يعزي بوفاة الشيخ الخريشا

02:32 م

الوكيل الإخباري- قدّم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، واجب العزاء بوفاة الشيخ جمال حديثه الخريشا.





وزار جلالته بيت عزاء الخريشا، معربا عن خالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.