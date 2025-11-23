الإثنين 2025-11-24 03:18 ص
 

الملك يعزي بوفاة الشيخ الخريشا

الملك يعزي بوفاة الشيخ الخريشا
الملك يعزي بوفاة الشيخ الخريشا
 
الأحد، 23-11-2025 02:32 م
الوكيل الإخباري-    قدّم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، واجب العزاء بوفاة الشيخ جمال حديثه الخريشا.اضافة اعلان


وزار جلالته بيت عزاء الخريشا، معربا عن خالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة