الأربعاء 2025-10-29 11:37 ص
 

مستوطنون يحرقون مركبات شمال رام الله

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 29-10-2025 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن عددا من المستوطنين أحرقوا مركبات في قرية عطارة شمال مدينة رام الله فجر اليوم.اضافة اعلان


وقبل أيام قليلة أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن "موجة غير مسبوقة" من العنف الإسرائيلي تجتاح الضفة الغربية، وعلى وقع هذا العنف أسفرت ممارسات إسرائيل من الجيش والمستوطنين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 1059 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي: نستأنف وقف إطلاق النار

فلسطين الجيش الإسرائيلي: نستأنف وقف إطلاق النار في غزة

نجاح عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر بمستشفيات البشير

أخبار محلية نجاح عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر بمستشفيات البشير

غاغا

فن ومشاهير مرام علي تكشف تحديات جسدية ونفسية أثناء تصوير مسلسل "سلمى"

55555

فن ومشاهير نجوم الفن يتألقون بالزي الفرعوني احتفالاً بالمتحف المصري الكبير

ل

فن ومشاهير "الخروج إلى البئر".. إنتاج عربي ضخم يُعيد فتح ملف "استعصاء سجن صيدنايا" في رمضان

فل

فيديو الوكيل هذا ما حدث مع طفلة كانت خائفــة عــلــى بــاب مــدرستها.. رسالة الى وزارة التربية والتعليم

فل

فيديو الوكيل مواطن: ارواح ابناء الاردنيين احنا مش لازم نسكت عنها

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات شمال رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة