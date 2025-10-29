مستوطنون يحرقون مركبات شمال رام الله

وقبل أيام قليلة أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن "موجة غير مسبوقة" من العنف الإسرائيلي تجتاح الضفة الغربية، وعلى وقع هذا العنف أسفرت ممارسات إسرائيل من الجيش والمستوطنين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 1059 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل.
-
