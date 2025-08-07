مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية إسرائيلية

10:03 ص

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون ، الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.