مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية إسرائيلية

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
