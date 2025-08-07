الخميس 2025-08-07 10:47 ص
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية إسرائيلية

القدس
القدس
 
الخميس، 07-08-2025 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون ، الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
 
 
