انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب الجمعة واتجهت لتسجيل انخفاض أسبوعي بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في كانون الأول.

