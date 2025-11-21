انخفاض أسعار الذهب عالميا

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4062.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0157 بتوقيت غرينتش. ونزل المعدن النفيس 0.3% منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4068.10 دولار للأوقية.
