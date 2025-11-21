الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الحكومة توافق على اتفاقية لاستغلال الذهب والمعادن في أبو خشيبة
الذهب
 
الجمعة، 21-11-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب الجمعة واتجهت لتسجيل انخفاض أسبوعي بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في كانون الأول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4062.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0157 بتوقيت غرينتش. ونزل المعدن النفيس 0.3% منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4068.10 دولار للأوقية.

 
 
