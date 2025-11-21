الجمعة 2025-11-21 04:01 م
 

مقتل 30 شخصا في إندونيسيا جراء انزلاقات ترابية

موقع انهيار أرضي في قرية وسط جاوة
موقع انهيار أرضي في قرية وسط جاوة
 
الجمعة، 21-11-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة انهيارات التربة في إندونيسيا الناجمة عن هطول أمطار غزيرة،  إلى ثلاثين  قتيلا  بحسب ما أعلن مسؤول في أجهزة الإنقاذ بأندونيسيا، فيما تتواصل عمليات البحث.

وطال انهيار للتربة الأسبوع الماضي ثلاث قرى في مقاطعة سيلاكاب الساحلية، على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة جاكرتا.

 
 
