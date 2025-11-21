مقتل 30 شخصا في إندونيسيا جراء انزلاقات ترابية

وطال انهيار للتربة الأسبوع الماضي ثلاث قرى في مقاطعة سيلاكاب الساحلية، على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة جاكرتا.
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية
-
روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد
-
اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
-
فنزويلا تعتزم اعتبار زعيمة المعارضة ماتشادو "هاربة" في حال سفرها لتسلم جائزة نوبل للسلام
-
الدفاع الروسية: إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلادش
-
البيت الأبيض يعلّق على منشور ترامب عن "إعدام" نواب ديمقراطيين
-
كييف ترفض إصدار أمر بالاستسلام لقواتها المحاصرة وتهدد بتصفيتهم