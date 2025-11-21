مقتل 30 شخصا في إندونيسيا جراء انزلاقات ترابية

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة انهيارات التربة في إندونيسيا الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، إلى ثلاثين قتيلا بحسب ما أعلن مسؤول في أجهزة الإنقاذ بأندونيسيا، فيما تتواصل عمليات البحث.

