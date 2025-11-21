الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع انحسار رهانات خفض الفائدة الأميركية

وارتفع الين الياباني لفترة وجيزة الجمعة بعد أن قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن التدخل أمر وارد للتعامل مع التحركات المتقلبة والمضاربة المفرطة، في تصعيد من جانب طوكيو لوقف تراجع العملة.
