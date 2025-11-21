الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع انحسار رهانات خفض الفائدة الأميركية

الوكيل الإخباري- يتجه الدولار الجمعة لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر في وقت يراهن فيه المستثمرون على أنه من غير المرجح أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

