الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع انحسار رهانات خفض الفائدة الأميركية

الدولار الأميركي
دولار
 
الجمعة، 21-11-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   يتجه الدولار الجمعة لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر في وقت يراهن فيه المستثمرون على أنه من غير المرجح أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع الين الياباني لفترة وجيزة الجمعة بعد أن قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن التدخل أمر وارد للتعامل مع التحركات المتقلبة والمضاربة المفرطة، في تصعيد من جانب طوكيو لوقف تراجع العملة.

 
 
