فنزويلا تعتزم اعتبار زعيمة المعارضة ماتشادو "هاربة" في حال سفرها لتسلم جائزة نوبل للسلام

الوكيل الإخباري- تعتزم فنزويلا اعتبار زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو "هاربة من وجه العدالة" في حال مغادرتها البلاد إلى النرويج لتسلم جائزة نوبل للسلام التي نالتها مؤخرا، وفق ما أفاد المدعي العام الفنزويلي لوكالة فرانس برس .

وكانت ماتشادو التي تقول إنها تعيش مختبئة في فنزويلا، قد أعربت عن نيتها السفر إلى أوسلو لحضور حفل تسليم جوائز نوبل في 10 كانون الأول.