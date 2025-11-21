الجمعة 2025-11-21 04:00 م
 

فنزويلا تعتزم اعتبار زعيمة المعارضة ماتشادو "هاربة" في حال سفرها لتسلم جائزة نوبل للسلام

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو
 
الجمعة، 21-11-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   تعتزم فنزويلا اعتبار زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو "هاربة من وجه العدالة" في حال مغادرتها البلاد إلى النرويج لتسلم جائزة نوبل للسلام التي نالتها مؤخرا، وفق ما أفاد المدعي العام الفنزويلي لوكالة فرانس برس .

وكانت ماتشادو التي تقول إنها تعيش مختبئة في فنزويلا، قد أعربت عن نيتها السفر إلى أوسلو لحضور حفل تسليم جوائز نوبل في 10 كانون الأول.


وقال المدعي طارق وليام صعب إنها "بوجودها خارج فنزويلا وفي حقها العديد من التحقيقات الجنائية، فهي تعتبر هاربة من وجه العدالة"، مضيفا أنها متهمة بـ "التآمر والتحريض على الكراهية والإرهاب".

 
 
