الإثنين 2025-08-11 12:37 م
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 11-08-2025 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
 
 
