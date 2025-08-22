45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت العديد من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62.263 منذ بدء العدوان
-
5 شهداء بقصف إسرائيلي لخيام نازحين بمواصي خان يونس
-
ألمانيا لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية
-
الأمم المتحدة تعلن رسميا المجاعة في غزة
-
استشهاد رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية
-
تعاون إماراتي – أردني دولي لإغاثة سكان قطاع غزة
-
منظمة دولية: المجاعة وسوء التغذية الحاد في غزة وصلا للحد الأقصى
-
"أونروا": عدد كبير من أطفال غزة تعرضوا للتشريد المتكرر منذ بدء الحرب