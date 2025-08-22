ألمانيا لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية

02:45 م

الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن برلين لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية لأن ذلك سيقوّض أي جهود للتوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض مع إسرائيل. اضافة اعلان





وأضاف في مؤتمر صحفي: "ما يزال التوصل لحل الدولتين عن طريق التفاوض هدفنا حتى وإن بدا بعيد المنال حاليا... وسيأتي الاعتراف بفلسطين في نهاية هذه العملية على الأرجح، ومثل هذه القرارات الآن غير بنّاءة".



وأعلنت دول، من بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وكندا، في الآونة الأخيرة أنها ستعترف بدولة فلسطينية وفق شروط معينة.