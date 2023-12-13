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الأربعاء، 13-12-2023 10:22 ص

التعليم العالي: بدء التقديم للاستفادة من القروض والمنح الأحد القادم

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الوكيل الاخباري - رصد 
توقع أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي إن يتم فتح باب التقدم للاستفادة من القروض والمنح / صندوق دعم الطالب ، للطلبة الدارسين بالجامعات الأردنية الرسمية على البرنامج العادي يوم الأحد القادم الموافق 17 كانون الأول . 

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وأضاف الدبعي خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن تأخير موعد بدء التسجيل للاستفادة من قروض ومنح بسبب تحديث أنظمة صندوق دعم الطالب لرفع جودة النظام والتعليمات في التقديم للمنح الكلية والجزئية.


وأكد أنه تم إرسال الأنظمة المعدلة إلى رئاسة الوزراء لعرضها على اللجان المختصة في ديوان التشريع والرأي وسيتم نشر نظام صندوق دعم الطالب الجديد في الجريدة الرسمية .


وطمأن الطلبة بأن عملية تأخير التقديم للمنح والقروض لا يعني أن يخسر الطالب فرصته من المنح والقروض .


وأوضح أن أقل معدل للطالب المستفيد من المنح والقروض يجب أن لا يقل عن تقدير جيد مؤكداً أن الطالب الذي تقديره مقبول بالجامعة لا يمكنه الاستفادة من المنح والقروض.


وأشار إلى أن الوزارة عملت على تخفيض عدد الطلبة الاخوة المستفيدين من المنح والقروض إلى طالبين أخوين كحد أدنى سواء خارج الأردن أو داخلها منوهاً انه كان 4 إخوة بالسابق.


وحول النقاط للاستفادة من المنح والقروض قال إن على الطالب أن يكون لديه 1000 نقطة، منها 500 نقطة للحالة الاجتماعية و500 نقطة للتحصيل الأكاديمي .


وبشأن علاوة النقاط للطالب لفت أنه تم إضافة 100 نقطة للطالبة إذا كانت أرملة مثل الطالبة المطلقة وطلبة الحالات الإنسانية .

 


 




 

 


 

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