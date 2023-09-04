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الإثنين، 04-09-2023 08:31 ص

الصحة: نهدف للوصول الى تطعيم 97% للأطفال وطلبة المدارس وجميع المطاعيم آمنة وفعالة

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الوكيل الاخباري - رصد
قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة إن جميع المطاعيم آمنة وفعالة وتكون معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ومختارة من خلال اللجنة الفنية والاستشارية للمطاعيم. 

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وأضاف المقابلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن الحملة الوطنية للتطعيم تهدف الوصول إلى نسبة 97% من المطعمين في الأردن من الاطفال وطلبة المدارس خلال العام الحالي مشيراً أن نسبة التطعيم في عام 2022 وصلت إلى 86%.


ولفت أن نسبة التطعيم في 2020 بلغت 76% أما في 2021 وصلت إلى 84%، داعياً للإقبال على تلقي المطاعيم لغير المطعمين أو غير المستكملين.


ونوه أن الحملة الوطنية الحالية تستهدف الأطفال وطلبة المدارس غير مستكملي التطعيم في المدارس ودور الرعاية والحضانات ومراكز التوحد .


وأكد أن الحملة تعمل على إعطاء 12 مطعوم للأشخاص غير المتلقين من عمر شهرين إلى 18 عاما . 


وختم إن مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية تلقاه أكثر من 4 ملايين شخص منهم 2.5 مليون من الأردنيين و1.5 مليون من اللاجئين في الأردن مشدداً أن جميعها آمنة .


وكانت الوزارة أكدت في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الاخباري" أنها ستبدأ بتنفيذ حملة التطعيم لجميع طلبة المدارس في المملكة مع بداية تشرين الأول.

 


 




 

 


 

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