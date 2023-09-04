الصحة: نهدف للوصول الى تطعيم 97% للأطفال وطلبة المدارس وجميع المطاعيم آمنة وفعالة

الوكيل الاخباري - رصد

قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة إن جميع المطاعيم آمنة وفعالة وتكون معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ومختارة من خلال اللجنة الفنية والاستشارية للمطاعيم.

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وأضاف المقابلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن الحملة الوطنية للتطعيم تهدف الوصول إلى نسبة 97% من المطعمين في الأردن من الاطفال وطلبة المدارس خلال العام الحالي مشيراً أن نسبة التطعيم في عام 2022 وصلت إلى 86%.



ولفت أن نسبة التطعيم في 2020 بلغت 76% أما في 2021 وصلت إلى 84%، داعياً للإقبال على تلقي المطاعيم لغير المطعمين أو غير المستكملين.



ونوه أن الحملة الوطنية الحالية تستهدف الأطفال وطلبة المدارس غير مستكملي التطعيم في المدارس ودور الرعاية والحضانات ومراكز التوحد .



وأكد أن الحملة تعمل على إعطاء 12 مطعوم للأشخاص غير المتلقين من عمر شهرين إلى 18 عاما .



وختم إن مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية تلقاه أكثر من 4 ملايين شخص منهم 2.5 مليون من الأردنيين و1.5 مليون من اللاجئين في الأردن مشدداً أن جميعها آمنة .



وكانت الوزارة أكدت في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الاخباري" أنها ستبدأ بتنفيذ حملة التطعيم لجميع طلبة المدارس في المملكة مع بداية تشرين الأول.