الغذاء والدواء : الختم الخاص على تنكات زيت الزيتون يؤكد جودته

الوكيل الإخباري - أوضح مـــدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزار مهيدات ، أنه سيتم اعتماد "ختم" خاص لبيع تنكات زيت الزيتون ، منعا للغش الذي يقوم به عدد من منتجي الزيت، موضّحا أن هذا الإجراء يعني أن "التنكة" تم معاينتها والكشف عن جودتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة .

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ولفت مهيدات لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أنّ هنالك جولات ميدانيّــة لسحب عيّنات من الزيت ، للتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس المعمول بها سواء في المعاصر أو من خلال جلبه من قبل المواطن.



وكشف للإعلامي محمّد الوكيل، عن عمليات "الغش" والتي تتم من خلال "خلط" زيت الزيتون مع زيوت نباتيّــة أخرى ذي تكلفة أقل ، وطريقة أخرى تتمثّل بوضع الصبغات على الزيوت النباتية ، وبيعها للمواطنين ، وطريقة أخرى تتمثّل بخلط "عصارة الجفت" بكمية من زيت الزيتون.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بالمنتج الوطني، ومخالفتهم .

وفي سياق منفصل ، شدّد مهيدات ،على أهمية الوقوف على صحة وسلامة غذاء المواطن ، لافتا أنه تمّ التحفّظ على على كميات كبيرة من الأرز ، وأطنان من علب الذرة، في وقت سابق ، بعد شكاوى وردت المؤسسة من قبل مواطنيــن .

ونوّه ، أن هنالك فرقا تفتيشية ورقابيّــة على كافة المنشآت ، التي تقوم ببيع المواد الغذائية للمواطنين .

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