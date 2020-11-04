الغذاء والدواء: رقابة مكثفــة على محال بيع الشاورما

الوكيل الإخباري - شدّد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزار مهيدات، على أهمية تكثيف الرقابة على المنشآت التي تقوم ببيع المواد الغذائية ، لضمان صحة غـــذاء المواطنين .

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جاء ذلك ، خلال حديث مهيدات ، الأربعاء ، مع الإعلامــي محمّد الوكيل، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث أوضح أن الأمر يتطلب تكاتف الجهود ، في سبيل منع حالات التسمّم .

وبيّن ، أن هنالك رقابة على مطاعم بيع الشاورما ، خاصة فيما يتعلّق بتخزين اللحوم والدواجن .

وأشار مهيدات ، أنه تمّ الإيعاز لأصحاب تلك المنشآت بتزويدها بأسماء المصادر التي يحصل من خلالها على اللحوم والدواجن ، لغايات متابعتها ومراقبتها ، والتأكد من صلاحيتهما للاستهلاك.

"ومن الضروري أن يتم حفظ "المايونيز" بطريقة صحيّة وسليمة ، نتيجة لتأثر هذه المادة بتغيّــرات الطقس ، ما قد يؤثر على صحة وسلامة الأردنيين "، وفق مهيدات.

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