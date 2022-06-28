المجالي: عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في العقبة

الوكيل الإخباري - رصد

أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي أن الحياة طبيعية الآن في العقبة وعادت كافة النشاطات الاقتصادية في المنطقة الجنوبية بالمدينة .

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وأشار المجالي في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء أن سرعة التعامل مع الحادثة أدت إلى الحد من ارتفاع عدد الوفيات والإصابات إثر سقوط وانفجار صهريج غاز الكلورين .



وأضاف حول لحظة وقوع الحادثة أن الميناء الجنوبي الرئيسي متخصص في مناولة ( التحميل والتنزيل) مثل هذه المواد مشدداً على ان نقل هذه المواد يتم ضمن إجراءات سلامة عامة و مع موافقة لجنة أمنية متخصصة .



وقال إنه سيتم الكشف عن الخلل الذي أدى إلى وقوع الحادثة من قبل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها أمس الإثنين وباشرت عملها اليوم.



ووقعت حادثة تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة أمس الإثنين جراء سقوط وانفجار صهريج يحتوي على هذه المادة، وتسبب الحادث بوفاة 12 شخصا وإصابة 260 منهم مواطنين وأجانب، ويتلقى 123 شخصا منهم العلاج في المستشفيات.

