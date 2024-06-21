بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

الوكيل الاخباري - يتوقف "برنامج الوكيل" الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية "راديو هلا " بسبب الإجازة السنوية للزميل الوكيل.

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وتبدأ اجازة البرنامج من يوم الاحد الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٤ ، في وقت يستمر فريق إعداد البرنامج بتلقي ملاحظاتكم عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام .



يشار الى انه ووفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الاردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .