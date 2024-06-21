الجمعة 21-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

نشر القرارات المتعلقة بالاعتراضات على الغير بجداول الناخبين الأولية غدا

الخارجية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين من خارج البعثة إلى 75

الأرصاد : انحسار الموجة الحارة وانخفاض على درجات الحرارة غداً

تحذير أممي من المخاطر الصحية لارتفاع الحرارة في غزة

حتى نهاية فصل الصيف.. توجيه سعودي بتقصير خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين لـ15 دقيقة

تونس : وفاة طيار ونجاة آخر بتحطم طائرة عسكرية

"هَل لكِ سِرّ عِندَ الله؟" .. نعـي مؤثـر لحاجة أردنية

37347 شهيدا في غزة منذ 7 اكتوبر

٢١ ألف زيارة للنزلاء يسرتها مراكز الإصلاح والتأهيل خلال أيام العيد

الجمعة، 21-06-2024 07:05 م

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

6202330202056337063233


 الوكيل الاخباري - يتوقف "برنامج الوكيل" الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية "راديو هلا " بسبب الإجازة السنوية للزميل الوكيل.

اضافة اعلان


وتبدأ اجازة البرنامج من يوم الاحد الموافق ٢٣ / ٦  / ٢٠٢٤ ، في وقت يستمر فريق إعداد البرنامج بتلقي ملاحظاتكم عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام .

يشار الى انه ووفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الاردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
99999999999999999999999999

وزير الأوقاف: خيام الأردنيين العام الحالي في عرفة تضاهي خيام الـ VIP

504557_1_1687253756

مربو المواشي: لا تشتروا الاضاحي من هذه الحظائر

puG73D8aW3Od1kF4umanWHqdDR0sYk4MXGNZ57WD

الترخيص: فحص 1300 مركبة واجراء 1200 معاملة في محطة حدائق الحسين

2

الدفاع المدني يسيطر على حريق اعشاب واشجار على طريق عمان - السلط

WhatsApp Image 2024-05-27 at 9.06.57 AM

الحكومة تُقر تعليمات جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية الى الأردن

643d19cec295c

الجمارك: ساحة انتظار لسائقي الشاحنات في السلطاني قبل نهاية العام

أخبار متعلقة
puG73D8aW3Od1kF4umanWHqdDR0sYk4MXGNZ57WD

الترخيص: فحص 1300 مركبة واجراء 1200 معاملة في محطة حدائق الحسين