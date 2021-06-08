الثلاثاء 08-06-2021
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الثلاثاء، 08-06-2021 09:16 ص

أمام وزارة الخارجية

شكوى من تزوير شركة في تركيا فحص كورونا لطلبة أردنيين

فحص
تعبيرية


الوكيل الإخباري - بثّ مواطن تجربته ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، بعد تزوير فحص فيروس كورونا لابنه الذي يدرس في تركيا ،وعدد من الطلاب .

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وفي التفاصيل، أشار المواطن للإعلامي محمد الوكيل، أن إحدى الشركات في تركيا تعهّدت بالتسهيل على الطلبة الأردنيين ، لغايات السفر إلى الأردن ، إلا أن الطلبة تفاجؤوا بتزوير "الفحص" من قبل مندوب الشركة، الأمر الذي أثار استيائهم.

 

من جهته ، تعهّد الإعلامي الوكيل بمتابعة الأمر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، للوقوف على الأمر ، ومتابعته مع السفارة الأردنية في تركيا .

 

 

 




 

 


 

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