أردنيون يطالبون بإصدار شهادة تطعيم دون الكشف عن اللقاح

الوكيل الإخباري - ناشد مواطنون الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل " ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، بالوقوف على مشكلتهم المتمثّلة بعدم تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالرغم من تسجيلهم على المنصّة الخاصة بذلك، منذ أكثر من شهر .

اضافة اعلان



وبين مواطنون في هذا الشأن ، للإعلامي محمد الوكيل ، أنهم قاموا بالتسجيل عبر المنصّة قبل أكثر من شهر ، علما أنّ فئاتهم العمرية تتجاوز الـ35 عاما ، الأمر الذي يعني أن هنالك خللا ، على حدّ تعبيرهم .

وفي ذات السياق، أوضح آخرون أن هنالك دولا لا تعتمد أنواعا معينة من اللقاحات ، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك متلقيها - اللقاحات- .

وطالب مواطنون ، بإعطاء " شهادة تطعيم" في حال تلقي جرعتين من المطعوم ، دون الكشف عن نوع اللقاح، نتيجة لعدم اعتماد أنواع معيّنة منها في عدد من الدول.

وبيّن آخرون ، أنهم قاموا بالتقديم على المنصة ، إلا أنه لم تصلهم "الرسالة الخاصة بذلك"، بالرغم من كتابة كافة البيانات الخاصة .

وفي ردّ على سؤال حول إمكانية أخذ لقاحين مختلفين في الجرعتين ، أجاب الإعلامي الوكيل " وفق آلية إعطاء اللقاح ، فإن وزارة الصحة ، تقوم بإعطاء اللقاح ذاته في كلا الجرعتين".