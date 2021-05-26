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أردنيون يطالبون بإصدار شهادة تطعيم دون الكشف عن اللقاح

الأربعاء، 26-05-2021 10:05 ص

دول لا تعتمد أنواع معينة من اللقاحات

أردنيون يطالبون بإصدار شهادة تطعيم دون الكشف عن اللقاح

نت
توضيحية


الوكيل الإخباري - ناشد مواطنون الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل " ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، بالوقوف على مشكلتهم المتمثّلة بعدم تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالرغم من تسجيلهم على المنصّة الخاصة بذلك، منذ أكثر من شهر .

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وبين مواطنون في هذا الشأن ، للإعلامي محمد الوكيل ، أنهم قاموا بالتسجيل عبر المنصّة قبل أكثر من شهر ، علما أنّ فئاتهم العمرية تتجاوز الـ35 عاما ، الأمر الذي يعني أن هنالك خللا ، على حدّ تعبيرهم .

 

وفي ذات السياق، أوضح آخرون أن هنالك دولا لا تعتمد أنواعا معينة من اللقاحات ، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك متلقيها - اللقاحات- .

 

وطالب مواطنون ، بإعطاء " شهادة تطعيم" في حال تلقي جرعتين من المطعوم ، دون الكشف عن نوع اللقاح، نتيجة لعدم اعتماد أنواع معيّنة منها في عدد من الدول.

 

وبيّن آخرون ، أنهم قاموا بالتقديم على المنصة ، إلا أنه لم تصلهم "الرسالة الخاصة بذلك"، بالرغم من كتابة كافة البيانات الخاصة .

 

وفي ردّ على سؤال حول إمكانية أخذ لقاحين مختلفين في الجرعتين ، أجاب الإعلامي الوكيل " وفق آلية إعطاء اللقاح ، فإن وزارة الصحة ، تقوم بإعطاء اللقاح ذاته في كلا الجرعتين".

 

 




 

 


 

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