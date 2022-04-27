صندوق المعونة لـ الوكيل : 95 % من المستفيدين استلموا المعونة الشهرية عن شهر نيسان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة ان الصندوق باشر بصرف مستحقات المعونة الشهرية المتكررة عن شهر نيسان الجاري ، منذ يوم الخميس الماضي .



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاربعاء ، ان اكثر من 95 % من المستفيدين استلموا مستحقاتهم المالية .



واشار الصوالحة ان بعض الحالات الفردية لمواطنين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم المالية تعود الى خطأ بالمحفظة الالكترونية او تغيير رقم المحفظة ، ويتم معالجة ذلك بمراجعة المواطن للفرع الخاص بمحفظته ويتم التعامل مع الخطأ على الفور .

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ودعا المستفيدين إلى ضرورة تزويد الصندوق بأرقام محافظهم الإلكترونية قبيل الخميس كونه آخر يوم عمل خلال رمضان الحالي لصرف مستحقاتهم ليتمكنوا من شراء مستلزمات العيد.



ويأتي صرف مستحقات الأسر المنتفعة بالتزامن مع قرب عيد الفطر السعيد ، وفق صوالحة .