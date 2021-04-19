ضرير يناشد من أجل لقمة عيش بعرق جبينه

الوكيل الإخباري - بصوت حزين تواصل أحد المواطنين ، مع "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث روى معاناته نتيجة لكونه "ضرير" .

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وأشار ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه حاول مرارا الحصول على عمل، إلا أن حالته تحول دون ذلك .

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أنه كان في أحد دور الرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية، لافتا أنه يحاول السعي للحصول على المال من "عرق جبينه"، بالرغم من وضعه .

المواطن ، يبلغ من العمر(40) عاما ، ويعيش بين حرمان النظر وضيق العيش ، مناشدا في الوقوف عند حالته، خاصة في شهر رمضان المبارك .