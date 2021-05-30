مدير مركز صحي أبو نصير : تطبيق حكيم مهم للفحوصات المخبرية

الوكيل الإخباري - أوضح مدير مركز صحي أبو نصير الشامل ، الدكتور أمجد الكلالدة، أن الفحوصات المخبرية ، تتم من خلال تطبيق حكيم ، لافتا أن الطبيب المختص هو المخوّل بالطلب من المواطنين بإجراء الفحوصات.

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وبين الكلالدة ، الأحد ، خلال تصريح لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن دوام المراكز الصحية يوم الخميس ، حتى الساعة الواحدة ظهرا، نتيجة لدوامها يوم السبت.

وأشار للإعلامي محمد الوكيل ، أن دوام المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة حتى الساعة الرابعة مساء، في حال عملها الإضافي.

وقال الكلالدة "نقدم خدمات للعمالة الوافدة ، والبطاقات الأمنية للأشقاء السوريين ، وفحوصات الزواج، ونخدم مساحة واسعة لمناطق في العاصمة عمان " .