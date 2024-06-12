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الأربعاء، 12-06-2024 10:18 ص

مربو المواشي: لا تشتروا الاضاحي من هذه الحظائر

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الوكيل الاخباري-رصد

 

دعا رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت المواطنين إلى تجنب شراء الأضاحي من بعض التجار الذين يرفضون توزين الأضاحي والشراء من الحظائر الغير مراقبة والمخالفة خارج حدود امانة عمان وبلديات المملكة.

وطالب الكواليت عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"،  الجهات الرقابية بتكثيف جولاتهم للرقابة على صحة الأضاحي والتأكد من عمر الأضحية والتمييز بين المستورد والبلدي وبين النعاج والخراف.

وبين أن أسعار كيلو الخراف الرومانية قائم يتراوح بين 4-4,50 دينار اي ان الاضحية من الخراف الرومانية سيكون سعرها بين 170 دينار وحتى 180 وإن أسعار كيلو الاضحية البلدية قائم يتراوح بين 5-5.50 دينار وسيكون سعرها بين 220 الى 300 دينار.

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واشار إل أن الأوزان الكبيرة للخراف الرومانية التي يصل وزنها إلى 60 كيلو لا تتجاوز ال 220 دينارا وحتى 230 دينارا، منوها إلى انه كل ما زاد وزن الاضحية يقل سعرها.

وقال أن أسعار الاضاحي الاخرى من النعاج والعابور التي يبلغ وزنها بحوالي 35 كيلو لا يتجاوز الـ 180 دينار. 

ونوه إلى ان أعداد الاضاحي المحلية المتوفرة في الاسواق جيدة ، موضحا انه تم تصدير حوالي 300 الف راس منذ فتح باب التصدير.

وأكد أنه يتوفر في الاردن حوالي مليون ونصف رأس من الخراف البلدية سنويا مضيفا أن 150 الف راس متوفر حاليا لغايات احتياجات المواطنين وعيد الأضحى المبارك .

وكشف أن التصدير يساهم في رفع أسعار الاضاحي بشكل طفيف،  متوقعا ان تنخفض أسعار الاضاحي قي ثاني أيام العيد.

 

 




 

 


 

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