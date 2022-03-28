الإثنين 28-03-2022
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الإثنين، 28-03-2022 08:10 ص

مواطنون يشتكون من توقيت الدوام في رمضان

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الوكيل الإخباري - اشتكى مواطنون من تحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك وذلك بسبب التفاوت بين بدء دوام القطاع العام ودوام المدارس .

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وأضاف المواطنون اليوم الإثنين عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" أن فرق التوقيت بين دوامهم ودوام أبنائهم في المدارس يخلق إرباك لديهم. 


ومن جهة أخرى أشاد مواطنون بقرار الحكومة ببدء دوام القطاع العام من الساعة العاشرة صباحاً وحتّى الثالثة بعد الظُّهر وبدء دوام المدارس الساعة 8:00 وينتهي الساعة 12:30 ظهر منوهين أن فرق التوقيت بين الدوامين يحد من الإزدحام المروري خلال شهر رمضان .




 




 

 


 

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