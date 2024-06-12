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الأربعاء، 12-06-2024 10:43 ص

وزير الأوقاف: خيام الأردنيين العام الحالي في عرفة تضاهي خيام الـ VIP

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن جميع الحجاج الأردنيين بمكة المكرمة بخير باستثناء حاج واحد تعرض لوعكة صحية وهو على سرير الشفاء في المدينة المنورة .

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وأضاف الخلايلة، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن الحجاج الآن متواجدين في مساكنهم وتقدم لهم أفضل الخدمات، مشيراً أنه يتم متابعة بعض الملاحظات من قبل البعثة الإدارية للوزارة .


وحول الخيام والمساكن، نوه الى وجود فريق يتابع إعدادها في منى وعرفات وستكون هذا العام مميزة ومغلقة وبعيدة عن أي ازدحامات، قائلا "سيكون لي زيارة اليوم للمخيمات للإطمئنان على إقامة الحجاج الأردنيين".


وتابع الخلايلة" خيام الأردنيين العام الحالي تضاهي خيام الـ VIP وسيصل الطعام إلى داخل الخيام وهي مجهزة ومكيفة لتناسب الأجواء الحارة في يوم عرفة وهي أقل كلفة بين دول العالم بحسب إحصائيات سعودية رسمية" .


وأشار إلى أن خيام الحجاج الأردنيين قريبة وتبعد عن موقع رمي الجمرات في منى 650 متر فقط ، و 1500 متر سكن عن الحرم.


وعلق الخلايلة على الحجاج الأردنيين المخالفين بأن الوزارة حذرت عدة مرات من هذه القضية، مؤكداً أن السلطات السعودية تسعى لوضع إجراءات تنظيمية لأعداد الحجاج وتنسيقها مع الطاقة الاستيعابية. 


وختم " تواصل عدد كبير من الأردنيين المخالفين معي ولكن لا أستطيع مخالفة الأنظمة والقوانين السعودية ولا يوجد أماكن إقامة للحجاج غير النظاميين".




 




 

 


 

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