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الإثنين، 22-04-2024 08:47 ص

وزير الزراعة: الخراف ستكون متوفرة وبأوزان مناسبة في عيد الأضحى

وزير الزراعة: نسعى لاستيراد المواشي من جنوب إفريقيا مع قرب عيد الاضحى

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الوكيل الإخباري - رصد
أكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات أن الوزارة تسعى لاستيراد المواشي من جنوب إفريقيا واستقطاب المستوردين لمنحهم رخص مع قرب عيد الاضحى للحصول على مواشي ذات أوزان أكبر وذلك لتزامن العيد مع موسم التوليد.


وقال حنيفات عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين إن الخراف ستكون متوفرة في عيد الأضحى وبأوزان مناسبة.


وأضاف أن الأردن صدر عشرات آلاف المواشي منذ أسبوع مع فتح باب تصدير المواشي لدول الخليج، لافتاً أن تصدير المواشي للخليج العام الحالي سيرتفع عن العام الماضي والذي بلغ حينها 600 ألف رأس، بمبلغ يصل إلى 200 مليون دينار . 


ونوه أن نسبة استيراد المواشي تبلغ 3 أضعاف نسبة التصدير من الأردن، مؤكداً أن تم فتح باب التصدير والاستيراد معاً حتى لا تتأثر أسعار المواشي في الاردن.


وأكد حنيفات أن تصدير المواشي من الأردن يكون لدول الخليج فقط، أما الاستيراد يكون من 80 دولة حول العالم مع رقابة من قبل لجنة مختصة.


وختم أن الاردن يحتل المرتبة التاسعة عالمياً بتصدير المواشي.

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