أبوزيد يوضح تفاصيل مشاركة الأردن في مركز القوى الدولية بالقطاع

الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد بأن مشاركة القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) بمندوب في مركز القوى الدولية التي ستتواجد في الأراضي المحتلة في كريات غات، 30 كم شمال غزة، تأتي كضرورة دولية للحاجة إلى الخبرة الأردنية في المجال الإنساني في غزة. اضافة اعلان





وأضاف أبوزيد لـ"الوكيل الإخباري" أن هذا المركز يعتبر مركز CIMIC أي مركز تنسيق الشؤون المدنية–العسكرية، والذي يضم قوات أمريكية وبريطانية غير قتالية، بالإضافة إلى توقع وصول قوة من إندونيسيا وماليزيا وباكستان تقوم بواجبات تنسيق الأعمال الإنسانية في قطاع غزة والمساعدة بعمليات الإنقاذ لجثث الشهداء تحت الأنقاض، إضافةً إلى دعم القطاع الطبي المنهار في غزة وتنسيق المساعدات الإنسانية البرية.



وأشار أبوزيد إلى أن دور مندوب القوات المسلحة الأردنية يقتصر على تنسيق المساعدات الإنسانية برا وعمل المستشفيات الميدانية، لما يمتلكه من خبرات كبيرة في مجال الدعم الإنساني، سيما أن الأردن كان سباقًا في دخول المساعدات الإنسانية برًا ونجح في أقلمة وتدويل هذه المساعدات إلى غزة.

وأضاف أن الأردن لديه العدد الأكبر من المستشفيات الميدانية في غزة، وهي ثلاث مستشفيات في تل الهوا شمال القطاع تم ترحيلها إلى خان يونس بسبب العمليات في مدينة غزة آنذاك، إضافةً إلى مستشفى النسائية والتوليد في خان يونس ومستشفى الأطراف الصناعية، لذلك جاءت أهمية استفادة المركز من الخبرات الأردنية في تنسيق عمل المستشفيات الميدانية.

وأكد أبوزيد أن مثل هذا النوع من القوى يكون غير قتالي ويندرج تصنيفها عسكريًا حسب تصنيف الجيش الأمريكي بقوات CIMIC (تنسيق الشؤون المدنية–العسكرية)، وحسب تصنيف الناتو قوات CMO (العمليات العسكرية–المدنية).

وأكّد قائد القيادة الوسطى الأمريكية أن الـ200 جندي الأمريكي ليسوا قوات قتالية ولن تتواجد في غزة، بالإضافة إلى جنود بريطانيين وصلوا مساء الأربعاء عددهم 15 جندي، يقومون بعملهم على تنسيق الشؤون الإنسانية ودعم المستشفيات الميدانية وتسهيل دخول المساعدات للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار في غزة.