الأربعاء 2025-10-22 06:42 م
 

حركة نشطة في الأسواق مع صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين

أرشيفية
 
الأربعاء، 22-10-2025 05:43 م
الوكيل الإخباري- شهدت الأسواق حركة نشطة عقب إعلان صرف رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين حيث توجه المواطنون إلى المحال التجارية والأسواق لشراء احتياجاتهم الأساسية، وسط أجواء من الازدحام الملحوظ في مراكز التسوق.اضافة اعلان


وأكد عدد من التجار لـ"الوكيل الإخباري"، أن حركة البيع ترتفع بشكل واضح مع صرف الرواتب فيما تشهد زخما أقل خلال باقي الشهر، لافتين إلى أنهم يحاولون الإعلان عن عروض وتنزيلات على الأسعار خلال الفترة الحالية لاستغلال الحركة النشطة من المواطنين.

ويزيد الإقبال مع صرف الرواتب على محلات بيع المواد الغذائية والمنزلية، وبشكل أقل على محلات الملابس على الرغم من عرض الملابس الشتوية مع دخول الأجواء الباردة خاصة في فترات الليل.

من جهتهم، أوضح مواطنون أن الرواتب التي تسلموها تم توجيهها فورا لتسديد الالتزامات الشهرية من فواتير وأقساط ومستحقات، إلى جانب شراء المستلزمات الضرورية.

وأشار البعض إلى أن انتعاش الأسواق مع صرف الرواتب أصبح ظاهرة قصيرة المدى، إذ تتراجع الحركة مجددا بعد أيام قليلة، بسبب محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
 
 
