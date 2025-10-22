حركة نشطة في الأسواق مع صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين

وأكد عدد من التجار لـ"الوكيل الإخباري"، أن حركة البيع ترتفع بشكل واضح مع صرف الرواتب فيما تشهد زخما أقل خلال باقي الشهر، لافتين إلى أنهم يحاولون الإعلان عن عروض وتنزيلات على الأسعار خلال الفترة الحالية لاستغلال الحركة النشطة من المواطنين.
ويزيد الإقبال مع صرف الرواتب على محلات بيع المواد الغذائية والمنزلية، وبشكل أقل على محلات الملابس على الرغم من عرض الملابس الشتوية مع دخول الأجواء الباردة خاصة في فترات الليل.
من جهتهم، أوضح مواطنون أن الرواتب التي تسلموها تم توجيهها فورا لتسديد الالتزامات الشهرية من فواتير وأقساط ومستحقات، إلى جانب شراء المستلزمات الضرورية.
وأشار البعض إلى أن انتعاش الأسواق مع صرف الرواتب أصبح ظاهرة قصيرة المدى، إذ تتراجع الحركة مجددا بعد أيام قليلة، بسبب محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
