خوري: الوحدات يفتقد لأبجديات كرة القدم .. ولم يجهز الفريق للموسم بالشكل المناسب

وأضاف خوري: "الوحدات الآن يفتقد لأبجديات كرة القدم، فالتنظيم غائب بين الخطوط، واللاعبون لا يتحركون بروح الفريق الواحد"، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في اللاعبين أنفسهم، حيث إن تغيير المدربين بشكل مستمر أدى إلى ظهور الفريق بالشكل الذي يظهر عليه الآن .
وتابع: "هناك تخبط واضح في الأداء وانعدام للروح القتالية داخل الملعب، وعلى ما يبدو أن بعض اللاعبين لا يشعرون بقيمة الشعار الذي يرتدونه على صدورهم"، مؤكدًا أن أمام الفريق مرحلتين فقط في الدوري، ويجب البدء منذ الآن بتخطيط واضح لتجهيزه والعودة بشكل أقوى.
وأوضح خوري أن النقد ليس لمجرد الانتقاد، بل لتصحيح المسار وضمان عودة الفريق إلى مستواه المعهود، داعيًا إدارة النادي والجهاز الفني إلى إعادة ترتيب البيت الوحداتي واستعادة شخصية الفريق التي اعتاد عليها جمهوره الكبير عبر السنوات.
جدير بالذكر أن مشاركة نادي الوحدات في البطولة الآسيوية حتى الآن لم ترضِ الجماهير ولم تتسم بالتوفيق ، حيث لم يحصل الفريق على أي نقطة حتى الآن في أي من المواجهات التي خاضها في البطولة .
-
أخبار متعلقة
-
انسحاب الأعرق ومشاركة الأندية الجماهيرية.. استياء وترقب لدوري السلة الأردني
-
جريس تادرس: الصالح إضافة ممتازة للمنتخب والنعيمات يذكرني بنفسي
-
أبوزيد يوضح تفاصيل مشاركة الأردن في مركز القوى الدولية بالقطاع
-
تحويل رواتب الضمان الى البنوك غدًا الخميس
-
حركة نشطة في الأسواق مع صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين
-
الاقتصاد الرقمي توضح بشأن شعار جوجل الجديد اليوم
-
الجمارك: 22 ألف مركبة في المناطق الحرة ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء
-
اربد: وزارة الأشغال تُعرض حياة 12 ألف نسمة للخطر بطريق بديل غير آمن