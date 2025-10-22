الأربعاء 2025-10-22 09:57 م
 

خوري: الوحدات يفتقد لأبجديات كرة القدم .. ولم يجهز الفريق للموسم بالشكل المناسب

الأربعاء، 22-10-2025 08:48 م
الوكيل الإخباري- قال رئيس نادي الوحدات الأسبق طارق خوري في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن فريق الوحدات يعيش حالة من الارتباك الفني وفقدان الهوية داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الأداء الحالي يعكس غياب التنظيم والقتالية التي طالما عُرف بها "الأخضر".اضافة اعلان


وأضاف خوري: "الوحدات الآن يفتقد لأبجديات كرة القدم، فالتنظيم غائب بين الخطوط، واللاعبون لا يتحركون بروح الفريق الواحد"، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في اللاعبين أنفسهم، حيث إن تغيير المدربين بشكل مستمر أدى إلى ظهور الفريق بالشكل الذي يظهر عليه الآن .

وتابع: "هناك تخبط واضح في الأداء وانعدام للروح القتالية داخل الملعب، وعلى ما يبدو أن بعض اللاعبين لا يشعرون بقيمة الشعار الذي يرتدونه على صدورهم"، مؤكدًا أن أمام الفريق مرحلتين فقط في الدوري، ويجب البدء منذ الآن بتخطيط واضح لتجهيزه والعودة بشكل أقوى.

وأوضح خوري أن النقد ليس لمجرد الانتقاد، بل لتصحيح المسار وضمان عودة الفريق إلى مستواه المعهود، داعيًا إدارة النادي والجهاز الفني إلى إعادة ترتيب البيت الوحداتي واستعادة شخصية الفريق التي اعتاد عليها جمهوره الكبير عبر السنوات.

جدير بالذكر أن مشاركة نادي الوحدات في البطولة الآسيوية حتى الآن لم ترضِ الجماهير ولم تتسم بالتوفيق ، حيث لم يحصل الفريق على أي نقطة حتى الآن في أي من المواجهات التي خاضها في البطولة .
 
 
