أخيراً.. حسم الجدل بشأن مصير محمد صلاح في ليفربول

الوكيل الإخباري _ يعتبر الأسطورة المصري ونجم ليفربول العالمي. اللاعب محمد صلاح. من المنافسين الشرسين على أعلى عدد من الأهداف المسجلة بالدوري الإنجليزي الذي ينتمي فريقه إليه.

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وهذا ما يدعوه بالتمسّك به وتقديم العرض الذي يناسبه للحفاظ عليه في النادي.ولكن في الفترة الأخيرة تم تداول الكثير من الأخبار والتوقعات حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول. وذلك أثناء “الميركاتو” الصيفي المقبل.





ولكن “ميرور البريطانية”. أكّدت أنّ ليفربول سيمنح الأسطورة المصري صلاح. عقد جديد يشبع طلباته ويناسب شروطه. ومن المرجّح أنّ هذا سيدفعه إلى رفض الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



المصدر : ملاعب



