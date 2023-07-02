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الأحد، 02-07-2023 10:24 م

الأميرة آية تترأس البعثة الأردنية المشاركة بدورة الألعاب الرياضية بالجزائر

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الوكيل الاخباري - تترأس سمو الأميرة آية بنت فيصل، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية ورئيسة الاتحاد الأردني لكرة الطائرة، البعثة الأردنية المشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية، والتي تقام في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 الشهر الحالي.

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وتمنت سموها التوفيق لأعضاء البعثة الأردنية وتقديم أفضل أداء وحصد الإنجازات التي تعكس مدى تطور الرياضة الأردنية.


وأشادت سموها، وفق بيان صحفي صادر عن اللجنة الأولمبية، بالجهود التي بذلتها المنتخبات الوطنية خلال الفترة التحضيرية التي سبقت الألعاب العربية للوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية قبيل انطلاق الدورة.
بدورها، عبرت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، عن تفاؤلها بتحقيق إنجاز في الدورة العربية لما تتمتع به الرياضة الأردنية من جاهزية وتحقيقها نجاحاتٍ مميزة على مختلف المستويات.
وقالت السعيد: "نتطلع لمشاركة مميزة في الدورة العربية، لاسيما وأن المنتخبات الوطنية باتت جاهزة من أجل المنافسة وتقديم مستويات رائعة والصعود إلى منصات التتويج".

 




 

 


 

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