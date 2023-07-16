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الأحد، 16-07-2023 09:56 م

مؤتمر صحفي لمواجهتي الفيصلي والوحدات الخميس

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الوكيل الاخباري - يعقد اتحاد كرة القدم، ظهر الخميس، في قاعة المركز الإعلامي لملعب عمان الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتي كأس السوبر، التي تجمع النادي الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي، ونادي الوحدات حامل لقب كأس الأردن.اضافة اعلان


ويظهر المدير الفني لفريق الوحدات داركو نسيتروفيتش أمام وسائل الإعلام عند الساعة 12 ظهرا، قبل أن يتحدث المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد عند الساعة 12:45 ظهرا.

ويواجه الفيصلي نظيره الوحدات في اللقاء الأول من كأس السوبر، عند الثامنة مساء الجمعة 21 تموز، على ملعب عمان الدولي، على أن تتجدد المواجهة بالتوقيت نفسه مساء الجمعة 28 تموز على الملعب ذاته.

 




 

 


 

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