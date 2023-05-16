الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 16-05-2023 01:38 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 16- 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة انتر ميلان ضد ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة الهلال ضد الاتحاد بالدوري السعودي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
إنتر ميلان X ميلان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي  
سيفاس سبور X قاسم باشا – الساعة 5 مساء                     

ألانيا سبور X قونيا سبور – الساعة 8 مساء            

إسطنبول سبور X جالاتا سراي – الساعة 8 مساء           

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال X الاتحاد – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC 1

الطائي X النصر – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC 2                   

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
حرس الحدود  X المقاولون العرب – الساعة 5 مساء على قناة on time sport

سموحة X فيوتشر – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

طلائع الجيش X فاركو – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport

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