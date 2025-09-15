الإثنين 2025-09-15 09:03 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

علم الاردن
علم الاردن
 
الإثنين، 15-09-2025 07:01 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم الاثنين، معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف يوم غدٍ الثلاثاء، ويبقى الطقس حتى الخميس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 18، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.
 
 
