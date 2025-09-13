وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين، حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون حارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما الثلاثاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 35 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 18، وفي مرتفعات الشراة 32 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 19، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 41 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 29، وفي البحر الميت وخليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت
-
تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الاثنين المقبل
-
طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة غداً الجمعة