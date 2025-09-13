تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين، حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون حارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما الثلاثاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في البادية.