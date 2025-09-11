تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الجمعة والسبت، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 28، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.
