إليكم تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

وفي ساعات الليل، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الطقس بارداً في معظم المناطق، بينما يبقى لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
ودعت دائرة الأرصاد المواطنين إلى أخذ الحيطة وارتداء الملابس الدافئة في ساعات الليل خصوصاً في المناطق المرتفعة.
