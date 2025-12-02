إليكم تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

الثلاثاء 2025-12-02 01:04 ص

الثلاثاء، 02-12-2025 12:12 ص
الوكيل الإخباري-   توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يسودالثلاثاء، طقس مشمس ولطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما يكون دافئاً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.اضافة اعلان


وفي ساعات الليل، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الطقس بارداً في معظم المناطق، بينما يبقى لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

ودعت دائرة الأرصاد المواطنين إلى أخذ الحيطة وارتداء الملابس الدافئة في ساعات الليل خصوصاً في المناطق المرتفعة.
 
 


