انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الأربعاء بينما يترقب المستثمرون ما إذا كانت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستُفضي إلى زيادة في المعروض، وسط مخاوف أوسع نطاقا بشأن فائض في الإمدادات مع ارتفاع المخزونات.اضافة اعلان


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.21% إلى 62.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت 1.1% في الجلسة السابقة.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.20% إلى 58.52 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 1.2% الثلاثاء.

وقالت الحكومة الروسية الأربعاء إن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى حل وسط بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع استمر خمس ساعات في الكرملين بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوثين للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتترقب أسواق النفط نتائج المحادثات لمعرفة ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على الشركات الروسية، بما يشمل شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل.
 
 


