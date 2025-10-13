طقس لطيف الاثنين وتحذيرات من الضباب والغبار في بعض المناطق

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة في معظم المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه.
وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تكوّن الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول، إضافة إلى احتمال تدني مدى الرؤية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
