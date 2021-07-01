الخميس 01-07-2021
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الخميس، 01-07-2021 07:43 ص

الحرارة أعلى من معدلاتها

استمرار تأثير الكتلة الحارة على المملكة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة ، الخميس، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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