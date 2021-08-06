الجمعة 06-08-2021
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الجمعة، 06-08-2021 09:36 ص

استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة

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الوكيل الاخباري - يستمر اليوم الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة، لتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.


وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، بينما تبقى حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.


وتبقى الأجواء يوم الاثنين، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح ما بين غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 - 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 22، وفي مرتفعات الشراه 32 - 21، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 36 - 25، وفي الاغوار الشمالية 42 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 45 - 27، وفي البحر الميت 44 - 28، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.


--(بترا)

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