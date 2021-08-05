الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 07:29 ص

استمرار تأتير الكتلة الحارة على المملكة

طقس حار -(تعبيرية)


الوكيل الإخباري - تبقى المملكة، الخميس ، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة حيث تسجّل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية ولتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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