الأرصاد: أجواء مغبرة في معظم مناطق المملكة

الوكيل الاخباري-

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تشير تحليلات النماذج العددية في ادارة الارصاد الجوية الاردنية بأن المملكة ستكون اليوم السبت وحتى مساء يوم غد الاحد ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي .أجواء مغبرة في معظم المناطق وتحذير للأخوة السائقين سالكي الطرق الخارجية كافة أخذ الحيطة والحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الغبار المثار بفعل الرياح و يتوقع مع بداية ساعات مساء هذا اليوم تساقط زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة تمتد في ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل مناطق مختلفة من المملكة، تكون الامطار في جنوب المملكة بما فيها العقبة غزيرة أحياناً يصحبها الرعد وتساقط البرد احيانا في جنوب المملكة .ويستمر تأُثير حالة عدم الاستقرار الجوي حتى يوم عصر غد الأحد، حيث تتساقط زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة تكون في ساعات الصباح الباكر غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد في المناطق الجنوبية و اجزاء من وسط وشرق المملكة .هذا وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة هذه الليلة وصباح الباكر من يوم غد الأحد في خاصة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة واجزاء من شرق ووسط المملكة بما فيها البحر الميت.كما ونرجوا من الأخوة السائقين أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية لتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها احيانا بسبب الغبار المثار بفعل الرياح الجنوبية الشرقية النشطةومن المتوقع تراجع تأثير الحالة الجوية عن المملكة مع ساعات بعد ظهر يوم غد الأحد، مع التحذير من خطر تشكل الضباب فجر الإثنين فوق المرتفعات الجبلية العالية.