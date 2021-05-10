الأرصاد تتوقع سقوط أمطار الاثنين - تحذيرات

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بمشيئة الله تنخفض الحرارة؛ لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اقصى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.التحذيرات:- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.- خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول الأمطار.