الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

7 قتلى بإطلاق نار في كولورادو الأميركية

تونس تسجل 79 وفاة و1301 إصابة جديدة بكورونا

وزير الداخلية يكشف عن قرارات واجراءات حكومية قادمة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار الاثنين - تحذيرات

أونتاريو الكندية تسجل 47 وفاة جديدة بكورونا

العراق: متظاهرون يحرقون القنصلية الايرانية بكربلاء

الامن العام : إطلاق نار على شخصين أحدهما رجل أمن

استئناف ضخ المياه بعد انقطاعها على مناطق باربد - اسماء

تنويه هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات

إصابات في صفوف الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في القدس

الإثنين، 10-05-2021 01:13 ص

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار الاثنين - تحذيرات

420212775243488759864



الوكيل الاخبار ي - بمشيئة الله تنخفض الحرارة؛ لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اقصى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
اضافة اعلان

التحذيرات:

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
- خطر احتمال  تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار. 
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول الأمطار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ت

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع أمطار خفيفة

ehHBp

الارصاد : الحرارة فوق الـ 40 درجة اليوم في العديد من المناطق - أسماء

حارة

المملكة تشهد كتلة هوائية حارة اليوم

حر

الحرارة إلى ارتفاع غدا

3317_7_1568444083

أجواء معتدلة خلال ايام عطلة عيد الفطر

ارت

ارتفاع على الحرارة السبت

أخبار متعلقة
52021101745534266689

الارصاد تحذر من طقس يوم الاربعاء

4202127181011330467800

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

104b83fa7442a3e59ff3ccdb82fd981c

مرتفع جوي يؤثر على المملكة

420211501528553070712

الارصاد تحذر من طقس الاحد

282944_5_1563693195

الارصاد : ارتفاع قياسي جديد على درجات الحرارة اليوم

4202110122422260885892

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثـاء