الجمعية الفلكية الأردنية : هذا موعد بدء الخريف فلكياً

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور عمار السكجي، أن يوم الجمعة المقبل يزامن انتهاء فصل الصيف فلكيا وبداية فصل الخريف، وأن الانقلاب الخريفي يوم الجمعة سيكون في تمام الساعة 4:03pm بتوقيت المملكة.



وقال السكجي، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاعتدال الخريفي يحدث في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي الوقت نفسه يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، أي أن الاعتدالين يحدثان في لحظة واحدة في أرجاء الكرة الارضية كافة مع الأخذ بعين الاعتبار فروق الزمن والتواقيت.



وأضاف الدكتور السكجي أنه وفي هذه اللحظة من الانقلاب الخريفي تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء الأرضي (والتي تعادل دائرة العرض الصفري)، ما يعني عبور الشمس ظاهريا لدائرة الاستواء السماوي آتية من النصف الشمالي للقبة السماوية باتجاه النصف الجنوبي.



وأوضح أن الاشعاع الشمسي يتوزع على نصفي الكرة الأرضية بالتساوي تقريباً بحيث تختفي ظلال الأجسام على خط الاستواء وتشرق الشمس من نقطة الشرق الجغرافي وتغرب من نقطة الغرب الجغرافي، وتتساوى تقريبا ساعات النهار والليل.

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