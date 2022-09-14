انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، فيما تبقى حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان



ليـــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، و تميل للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية .