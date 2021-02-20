تفاصيل الحالة الجوية اليوم وتحذيرات هامة

الوكيل الاخباري - ترتفع الحرارة قليلاً نهار اليوم السبت وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً .



وليلا تسود أجواء شديدة البرودة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .

اضافة اعلان



وفي خليج العقبة تكون الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبيا ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذرت الارصاد الجوية من :



- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب .

- خطر تشكل الانجماد في العديد من المناطق خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة .



