السبت 20-02-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 20-02-2021 07:48 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم وتحذيرات هامة

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الوكيل الاخباري - ترتفع الحرارة قليلاً نهار اليوم السبت وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً .

وليلا تسود أجواء شديدة البرودة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .

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وفي خليج العقبة تكون الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبيا ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وحذرت الارصاد الجوية من : 


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب .
- خطر تشكل الانجماد في العديد من المناطق خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة .


 




 

 


 

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