تفاصيل الحالة الجوية اليوم وتحذيرات هامة

الوكيل الاخباري - ترتفع الحرارة قليلاً نهار اليوم السبت وتكون الأجواء باردة جداً في
أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت ، مع ظهور بعض الغيوم على
ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة
السرعةً .
وليلا تسود أجواء شديدة البرودة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
وفي خليج العقبة تكون الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبيا ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت الارصاد الجوية من :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب .
- خطر تشكل الانجماد في العديد من المناطق خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة .